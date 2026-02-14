Les entreprises de Blois recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Blois Mardi 10 mars, 17h30 Inscription gratuite et obligatoire ici : https://job.wiz.bi/gkRrN

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Centre Loire à Blois, le mardi 10 mars.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Les entreprises proposent des opportunités variées : expert en financement habitat, négociateur VRP transaction, marine nationale (navigation, informatique, restauration, mécanique, maintenance, opérations navales)…

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/gkRrN**](https://job.wiz.bi/gkRrN)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

https://job.wiz.bi/gkRrN

Adresse communiquée aux inscrits Blois Blois 41000 Loir-et-Cher



