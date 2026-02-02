Les entreprises de Brive-la-Gaillarde recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Brive-la-Gaillarde Mercredi 25 février, 17h30 Gratuit, sur inscription

C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !

**Les entreprises de Brive-la-Gaillarde recrutent : +30 postes disponibles !**

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Centre-France à Brive-la-Gaillarde, le mercredi 25 février.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Les entreprises proposent des opportunités variées : postes d’éducateur, de conducteur de ligne, vendeur polyvalent, comptable, employé commercial ainsi que des contrats en alternance en tant que conseiller client..

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/KDsrb**](https://job.wiz.bi/KDsrb)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-25T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-25T20:30:00.000+01:00

eva.pachonski@obendy.com https://job.wiz.bi/KDsrb

Adresse communiquée aux inscrits Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze



