Les entreprises de la métallurgie du Finistère vous ouvrent leurs portes Pont aven Crac’h

Les entreprises de la métallurgie du Finistère vous ouvrent leurs portes Mardi 25 novembre, 14h00 Pont aven Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T14:00:00+01:00 – 2025-11-25T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-25T14:00:00+01:00 – 2025-11-25T16:00:00+01:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, l’UIMM Finistère et ses entreprises adhérentes ouvrent leurs portes aux demandeurs d’emploi.

Objectif : faire découvrir concrètement les métiers, les savoir-faire et les opportunités de l’industrie locale.

Ces visites permettent :

– de plonger au cœur des ateliers et de découvrir la réalité des postes

– d’échanger directement avec des professionnels passionnés

– de valoriser la diversité des parcours et la modernité de l’industrie.

Une occasion unique de changer de regard sur le secteur, d’explorer de nouvelles perspectives professionnelles et, pourquoi pas, de trouver sa future voie dans l’industrie !

Pont aven 13 Hent Dall Ar Go Crac’h 56950 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ui29@uimm29.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0298025479 »}]

L’Industrie de la Métallurgie du Finistère ouvre les portes de l’entreprise BRETINOV

Bretinov