Les entreprises de La Réunion recrutent 97400 Mardi 16 juin, 17h30

+30 postes disponibles !

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole de la Réunion à La Réunion, le mardi 16 juin.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/GE3Na](https://job.wiz.bi/GE3Na)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-16T17:30:00.000+04:00

Fin : 2026-06-16T20:30:00.000+04:00

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https://job.wiz.bi/GE3Na

97400 La réunion La Réunion



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