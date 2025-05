Les entreprises de La Rochelle et alentours recrutent ! – Lieu communiqué aux inscrits La Rochelle, 10 juin 2025, La Rochelle.

C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !

**Rejoignez-nous à La Rochelle, le mardi 10 juin !**

Rencontrez des entreprises locales à la recherche de nouveaux talents. Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou professionnel expérimenté, cet événement est l’occasion parfaite de trouver des opportunités d’emploi passionnantes. Ne manquez pas cette chance de rencontrer des recruteurs et de décrocher un emploi.

Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées !

**Inscription gratuite et obligatoire :** [https://job.wiz.bi/ppQAP](https://job.wiz.bi/ppQAP)

Début : 2025-06-10T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-10T20:30:00.000+02:00

https://job.wiz.bi/ppQAP 06 69 67 11 16 carla@wizbii.com

Lieu communiqué aux inscrits La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime