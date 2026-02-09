Les entreprises de Lille recrutent : +30 postes disponibles ! Lille Lille Mercredi 4 mars, 17h30 S’inscrire / Réserver : https://job.wiz.bi/m1frn

C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !

**Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole du Nord de la France à Lille, le mercredi 4 mars.**

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [**https://job.wiz.bi/m1frn**](https://job.wiz.bi/m1frn)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T20:30:00.000+01:00

https://job.wiz.bi/m1frn 0698799265 mailys@obendy.com

Lille Lille Lille-Centre Lille Nord



