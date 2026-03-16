Les entreprises de Lyon recrutent : +30 postes disponibles ! Lieu exact communiqué aux inscrits Lyon Mardi 14 avril, 17h30 Inscription obligatoire : https://job.wiz.bi/ZVtyp

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Centre Est à Lyon, le mardi 14 avril.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/ZVtyp**](https://job.wiz.bi/ZVtyp)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-14T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-14T20:30:00.000+02:00

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https://job.wiz.bi/ZVtyp

Lieu exact communiqué aux inscrits Lyon Lyon Métropole de Lyon



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