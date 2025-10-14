Les entreprises de Mulhouse recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Mulhouse

Les entreprises de Mulhouse recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Mulhouse Mardi 14 octobre, 17h30 Gratuit, sur inscription

C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !

**Les entreprises de Mulhouse recrutent : +30 postes disponibles !**

Un Job Dating est organisé à Mulhouse, le mardi 14 octobre.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Les places sont limitées, ne tardez pas !

**Inscription gratuite et obligatoire :** [**https://job.wiz.bi/HWyVu**](https://job.wiz.bi/HWyVu)

aureane@obendy.com https://job.wiz.bi/HWyVu 0763197002

