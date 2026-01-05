Les entreprises de Nancy recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Nancy
C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !
**Les entreprises de Nancy recrutent : +30 postes disponibles !**
**Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole de Lorraine à Nancy, le mardi 3 février.**
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/xfWUN](https://job.wiz.bi/xfWUN)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Début : 2026-02-03T17:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-03T20:30:00.000+01:00
https://job.wiz.bi/xfWUN 06 27 92 71 01 mailys.letiec@obendy.com
Adresse communiquée aux inscrits Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle