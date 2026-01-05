Les entreprises de Niort recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Niort Mardi 27 janvier, 17h30 Gratuit, sur inscription

C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !

**Les entreprises de Niort recrutent : +30 postes disponibles !**

**Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres à Niort, le mardi 27 janvier.**

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [**https://job.wiz.bi/ftTLs**](https://job.wiz.bi/ftTLs)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T20:30:00.000+01:00

carla@obendy.com 06 69 67 11 16 https://job.wiz.bi/ftTLs

Adresse communiquée aux inscrits Niort Niort 79000 Deux-Sèvres



