Les entreprises de Niort recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Niort Mardi 27 janvier, 17h30 Gratuit, sur inscription
C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !
**Les entreprises de Niort recrutent : +30 postes disponibles !**
**Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres à Niort, le mardi 27 janvier.**
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Inscription gratuite et obligatoire ici : [**https://job.wiz.bi/ftTLs**](https://job.wiz.bi/ftTLs)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-27T17:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-27T20:30:00.000+01:00
carla@obendy.com 06 69 67 11 16 https://job.wiz.bi/ftTLs
Adresse communiquée aux inscrits Niort Niort 79000 Deux-Sèvres