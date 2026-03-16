Les entreprises de Pamiers recrutent : +30 postes disponibles ! Pamiers Pamiers Mardi 7 avril, 17h30 Inscription obligatoire : https://job.wiz.bi/HUwcn

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole du Sud Méditerranée à Pamiers, le mardi 7 avril.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/HUwcn**](https://job.wiz.bi/HUwcn)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-07T20:30:00.000+02:00

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https://job.wiz.bi/HUwcn

Pamiers Pamiers Pamiers 09100 Ariège



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