Les entreprises de Pamiers recrutent : +30 postes disponibles ! Pamiers Pamiers
Les entreprises de Pamiers recrutent : +30 postes disponibles ! Pamiers Pamiers mardi 7 avril 2026.
Les entreprises de Pamiers recrutent : +30 postes disponibles ! Pamiers Pamiers Mardi 7 avril, 17h30 Inscription obligatoire : https://job.wiz.bi/HUwcn
Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole du Sud Méditerranée à Pamiers, le mardi 7 avril.
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/HUwcn**](https://job.wiz.bi/HUwcn)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-07T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-07T20:30:00.000+02:00
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https://job.wiz.bi/HUwcn
Pamiers Pamiers Pamiers 09100 Ariège