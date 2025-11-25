Les entreprises de Paris recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Paris

Les entreprises de Paris recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Paris Mardi 25 novembre, 17h30 Sur inscription : https://job.wiz.bi/xeV5M

Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct !

**Un Job Dating est organisé par la Société Générale à Paris, le mardi 25 novembre.**

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/xeV5M**](https://job.wiz.bi/xeV5M)

**Les places sont limitées, ne tardez pas !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T20:30:00.000+01:00

https://job.wiz.bi/xeV5M carla@obendy.com 06 69 67 11 16

Adresse communiquée aux inscrits Paris