Les entreprises de Paris recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Paris Vendredi 6 février, 14h00 Inscription gratuite et obligatoire ici : https://cultureetspectacle.francetravail.fr/evenement

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Un événement est organisé par France Travail pour découvrir et choisir son métier dans la culture et le spectacle à Paris, le vendredi 6 février.

Un parcours sur-mesure a été conçu en 3 étapes pour booster votre carrière :

Étape 1 : Je découvre – Explorez la richesse des métiers du secteur et la plateforme dédiée Culture & Spectacle.

Étape 2 : Je me fais accompagner – Posez vos questions sur les dispositifs d’aide et les parcours possibles.

Étape 3 : Je me forme ou je travaille – Le moment clé ! Rencontrez des recruteurs en direct lors d’un job dating et repartez avec des opportunités concrètes.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://cultureetspectacle.francetravail.fr/evenement**](https://cultureetspectacle.francetravail.fr/evenement)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T17:30:00.000+01:00

1

06 27 92 71 01 mailys.letiec@obendy.com https://cultureetspectacle.francetravail.fr/evenement

Adresse communiquée aux inscrits Paris Paris Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

