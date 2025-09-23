Les entreprises de Rennes recrutent : +30 postes disponibles ! Rennes – Adresse communiquée aux inscrits Rennes

Les entreprises de Rennes recrutent : +30 postes disponibles ! Rennes – Adresse communiquée aux inscrits Rennes Mardi 23 septembre, 17h30 Gratuit, sur inscription

C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !

**Les entreprises de Rennes recrutent : +30 postes disponibles !**

Un Job Dating est organisé à Rennes, le mardi 23 septembre.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Les places sont limitées, ne tardez pas !

**Inscription gratuite et obligatoire :** [**https://job.wiz.bi/PkWdn**](https://job.wiz.bi/PkWdn)

Début : 2025-09-23T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T20:30:00.000+02:00

