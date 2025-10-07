Les entreprises de Toulouse recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Toulouse

C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !

**Les entreprises de Toulouse recrutent : +30 postes disponibles !**

Un Job Dating est organisé à Toulouse, le mardi 7 octobre.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Les places sont limitées, ne tardez pas !

**Inscription gratuite et obligatoire :** [**https://job.wiz.bi/PkWdn**](https://job.wiz.bi/PkWdn)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T20:30:00.000+02:00

carla@obendy.com 06 69 67 11 16 https://job.wiz.bi/z8yxJ

Adresse communiquée aux inscrits Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne