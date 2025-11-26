Les entreprises de Troyes recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Troyes

Les entreprises de Troyes recrutent : +30 postes disponibles !

Mercredi 26 novembre, 17h30
Sur inscription : hhttps://job.wiz.bi/56JD5

Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct !

**Un Job Dating est organisé par SG GRAND EST à Troyes, le mercredi 26 novembre.**

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/56JD5**](https://job.wiz.bi/56JD5)

**Les places sont limitées, ne tardez pas !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T20:30:00.000+01:00

https://job.wiz.bi/56JD5 07 63 19 70 02 aureane@obendy.com

Adresse communiquée aux inscrits Troyes Troyes 10000 Aube