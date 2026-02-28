Les entreprises de Troyes recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Troyes Mardi 24 mars, 17h30 Sur inscription : https://job.wiz.bi/AE1FV

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne à Troyes, le mardi 24 mars.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/AE1FV**](https://job.wiz.bi/AE1FV)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T20:30:00.000+01:00

https://job.wiz.bi/AE1FV 07 85 94 94 50

Adresse communiquée aux inscrits Troyes Troyes 10000 Aube



