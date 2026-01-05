Les entreprises d’Orléans recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Orléans
C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !
**Les entreprises d’Orléans recrutent : +30 postes disponibles !**
——————————————————————
**Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole de Centre Loire à Orléans, le mercredi 28 janvier.**
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Inscription gratuite et obligatoire ici : [**https://job.wiz.bi/95CMU**](https://job.wiz.bi/95CMU)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
https://job.wiz.bi/95CMU eva.pachonski@obendy.com 07 85 94 94 50
Adresse communiquée aux inscrits Orléans Orléans Loiret