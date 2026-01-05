Les entreprises d’Orléans recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Orléans Mercredi 28 janvier, 17h30 Gratuit, sur inscription

C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !

**Les entreprises d’Orléans recrutent : +30 postes disponibles !**

**Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole de Centre Loire à Orléans, le mercredi 28 janvier.**

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [**https://job.wiz.bi/95CMU**](https://job.wiz.bi/95CMU)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T20:30:00.000+01:00

https://job.wiz.bi/95CMU eva.pachonski@obendy.com 07 85 94 94 50

Adresse communiquée aux inscrits Orléans Orléans Loiret



