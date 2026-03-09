Les entreprises du Havre recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Le Havre Mardi 31 mars, 17h30

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Normandie Seine au Havre, le mardi 31 mars.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/j78Zw](https://job.wiz.bi/j78Zw)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-31T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-03-31T20:30:00.000+02:00

Adresse communiquée aux inscrits Le Havre Le Havre Seine-Maritime



