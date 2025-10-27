Les entreprises du Loiret ouvrent leurs portes Imprimerie Giennoise Gien

Les entreprises du Loiret ouvrent leurs portes Imprimerie Giennoise Gien lundi 27 octobre 2025.

Les entreprises du Loiret ouvrent leurs portes Imprimerie Giennoise

Avenue des Montoires Gien Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 14:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-10-27 2025-11-03

En coulisses L’Imprimerie Viennois vous ouvre ses portes !

En coulisses L’Imprimerie Giennoise vous fait découvrir les secrets de l’impression

Dans le cadre de la première édition de l’événement En coulisses, les entreprises du Loiret vous ouvrent leurs portes , l’Imprimerie Giennoise, située à Gien, vous invite à une immersion dans l’univers de l’impression.

Venez découvrir toutes les étapes de la création imprimée de la conception graphique à la production finale, en passant par les techniques artisanales et les technologies les plus récentes.

Une visite enrichissante qui met en valeur un savoir-faire local souvent méconnu.

Dates des visites

Octobre 27, 28, 29, 30

Novembre 3, 4, 5, 6

Horaire 14h30

Durée 30 minutes

Public à partir de 6 ans

Nombre de places limité Réservation conseillée 2 .

Avenue des Montoires Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 00 26 contact@imprimerie-centrale.ne

English :

Behind the scenes? Imprimerie Viennois opens its doors to you!

German :

Hinter den Kulissen ? Die Druckerei Viennois öffnet ihre Türen für Sie!

Italiano :

Dietro le quinte? L’Imprimerie Viennois vi apre le porte!

Espanol :

Entre bastidores.. Imprimerie Viennois le abre sus puertas

L’événement Les entreprises du Loiret ouvrent leurs portes Imprimerie Giennoise Gien a été mis à jour le 2025-10-22 par OT GIEN