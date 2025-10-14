Les entreprises du Mans recrutent : +30 postes disponibles ! Le Mans Le Mans

Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct !

Un Job Dating est organisé au **Mans, le mardi 14 octobre.**

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [**https://job.wiz.bi/YJB7b**](https://job.wiz.bi/YJB7b)

**Les places sont limitées, ne tardez pas !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T20:30:00.000+02:00

