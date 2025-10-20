Les entreprises vous ouvrent leurs portes ! Bénodet

Bénodet Finistère

Début : 2025-10-20

fin : 2025-11-02

2025-10-20

Durant les Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, du 20 octobre au 2 novembre, cinq entreprises partenaires de l’Office de Tourisme de Bénodet vous ouvrent leurs portes !

Venez découvrir — ou redécouvrir — les entreprises locales, de toutes tailles et de tous secteurs (industrie, artisanat, production locale, etc.), qui font la richesse et l’identité de notre territoire.

Cet événement, organisé à l’échelle régionale par la Fédération des Offices de Tourisme de Bretagne et les offices partenaires, met à l’honneur les savoir-faire, les produits et les innovations qui font la fierté de notre région.

Profitez de ces deux semaines pour explorer le patrimoine économique de Bénodet et apprécier la diversité des métiers et des talents locaux ! .

Bénodet 29950 Finistère Bretagne

