Les Envolées Végétales Terra Botanica Angers

Terra Botanica Route d’Epinard Angers Maine-et-Loire

2025-08-16

2025-08-16

2025-08-16 2025-08-22

Les Envolées Végétales sont de retour, pour une 4ème édition événement, du 6 juillet au 22 août. Musique, performances artistiques, soirée surprise… 8 soirées thématiques à vivre tout l’été à Terra Botanica ! .

Terra Botanica Route d’Epinard Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 25 00 00 tbevenement@terrabotanica.fr

