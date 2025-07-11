Les Envolées Végétales Terra Botanica Angers
Les Envolées Végétales Terra Botanica Angers samedi 16 août 2025.
Les Envolées Végétales
Terra Botanica Route d’Epinard Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-16
Date(s) :
2025-08-16 2025-08-22
Les Envolées Végétales sont de retour, pour une 4ème édition événement, du 6 juillet au 22 août. Musique, performances artistiques, soirée surprise… 8 soirées thématiques à vivre tout l’été à Terra Botanica ! .
Terra Botanica Route d’Epinard Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 25 00 00 tbevenement@terrabotanica.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Envolées Végétales Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers