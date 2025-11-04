Les Éperdues Odile Azagury [DANSE] Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Les Éperdues Odile Azagury [DANSE] Gallia Théâtre-Cinéma Saintes mardi 4 novembre 2025.

Les Éperdues Odile Azagury [DANSE]

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 21:30:00

Date(s) :

2025-11-04

La Chorégraphe Odile Azagury convoque sur le plateau quatre femmes, quatre générations différentes, quatre corps dansants pour lever le voile sur l’amour…

English :

Choreographer Odile Azagury brings to the stage four women, four different generations, four dancing bodies to lift the veil on love?

German :

Die Choreographin Odile Azagury bringt vier Frauen, vier verschiedene Generationen, vier tanzende Körper auf die Bühne, um den Schleier der Liebe zu lüften?

Italiano :

La coreografa Odile Azagury porta in scena quattro donne, quattro generazioni diverse, quattro corpi danzanti per sollevare il velo sull’amore?

Espanol :

La coreógrafa Odile Azagury pone en escena a cuatro mujeres, cuatro generaciones diferentes, cuatro cuerpos danzantes para levantar el velo del amor..

L’événement Les Éperdues Odile Azagury [DANSE] Saintes a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge