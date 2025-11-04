Les Éperdues Odile Azagury [DANSE] Gallia Théâtre-Cinéma Saintes
Les Éperdues Odile Azagury [DANSE] Gallia Théâtre-Cinéma Saintes mardi 4 novembre 2025.
Les Éperdues Odile Azagury [DANSE]
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 20:00:00
fin : 2025-11-04 21:30:00
Date(s) :
2025-11-04
La Chorégraphe Odile Azagury convoque sur le plateau quatre femmes, quatre générations différentes, quatre corps dansants pour lever le voile sur l’amour…
.
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
English :
Choreographer Odile Azagury brings to the stage four women, four different generations, four dancing bodies to lift the veil on love?
German :
Die Choreographin Odile Azagury bringt vier Frauen, vier verschiedene Generationen, vier tanzende Körper auf die Bühne, um den Schleier der Liebe zu lüften?
Italiano :
La coreografa Odile Azagury porta in scena quattro donne, quattro generazioni diverse, quattro corpi danzanti per sollevare il velo sull’amore?
Espanol :
La coreógrafa Odile Azagury pone en escena a cuatro mujeres, cuatro generaciones diferentes, cuatro cuerpos danzantes para levantar el velo del amor..
L’événement Les Éperdues Odile Azagury [DANSE] Saintes a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge