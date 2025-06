LES ÉPHÉMÈRES BY CAZABAN GRAND OPENING ROCK IS CAZABAN ANTIDOTE 66 Villegailhenc 26 juin 2025 19:00

Aude

LES ÉPHÉMÈRES BY CAZABAN GRAND OPENING ROCK IS CAZABAN ANTIDOTE 66 Chemin des Éclauzes Villegailhenc Aude

Début : 2025-06-26 19:00:00

fin : 2025-06-26 00:00:00

2025-06-26

Depuis l’été 2023, le Domaine de Cazaban vous invite à partager un moment convivial et festif au coeur des vignes.

Les Ephémères de Cazaban, ce sont des soirées musicales, tous les jeudis.

Au programme Musique variée (Electro, Jazz, Rock, Funk…), tapas, plancha, bar à cocktails, et bons vins !

Soirée Pour bien démarrer l’été, plongez dans une ambiance rock énergique avec le groupe Antidote 66. Une ouverture festive qui promet de réveiller les guitares et les cœurs, dans un cadre convivial et chaleureux.

Restauration Dégustez un savoureux faux-filet de bœuf grillé de la boucherie Maison Nègre (Villemoustaussou), accompagné d’une salade fraîche, avant de terminer sur une note sucrée avec une glace artisanale La Belle Aude. Le menu comprend également un verre de vin, soigneusement sélectionné pour accompagner le repas.

Artistes & partenaires Antidote 66 vous propose un rock puissant et authentique, à l’image de cette soirée.

Chemin des Éclauzes

Villegailhenc 11600 Aude Occitanie +33 4 68 72 11 63 info@domainedecazaban.com

English :

Since summer 2023, Domaine de Cazaban has been inviting you to share a convivial and festive moment in the heart of the vineyards.

Les Ephémères de Cazaban are musical evenings held every Thursday.

On the program: a variety of music (Electro, Jazz, Rock, Funk?), tapas, plancha, cocktail bar and fine wines!

Evening: To get the summer off to a good start, plunge into an energetic rock atmosphere with the group Antidote 66. A festive opening that promises to awaken guitars and hearts, in a warm and friendly setting.

Catering: Enjoy a tasty grilled rib-eye from Maison Nègre butchers (Villemoustaussou), accompanied by a fresh salad, before finishing on a sweet note with a La Belle Aude artisanal ice cream. The menu also includes a glass of wine, carefully selected to accompany the meal.

Artists & partners: Antidote 66 brings you powerful, authentic rock, just like the evening itself.

German :

Seit dem Sommer 2023 lädt die Domaine de Cazaban Sie ein, einen geselligen und festlichen Moment inmitten der Weinberge zu verbringen.

Les Ephémères de Cazaban, das sind Musikabende, die jeden Donnerstag stattfinden.

Auf dem Programm stehen verschiedene Musikrichtungen (Electro, Jazz, Rock, Funk usw.), Tapas, Plancha, Cocktailbar und gute Weine!

Abend: Um den Sommer zu beginnen, tauchen Sie mit der Gruppe Antidote 66 in eine energiegeladene Rockstimmung ein. Eine festliche Eröffnung, die verspricht, die Gitarren und Herzen zu wecken, in einem freundlichen und herzlichen Rahmen.

Essen und Trinken: Genießen Sie ein schmackhaftes gegrilltes Rinderfilet von der Metzgerei Maison Nègre (Villemoustaussou), dazu einen frischen Salat und zum Abschluss eine süße Note mit einem hausgemachten Eis von La Belle Aude. Das Menü beinhaltet auch ein Glas Wein, der sorgfältig ausgewählt wurde, um das Essen zu begleiten.

Künstler & Partner: Antidote 66 bietet Ihnen einen kraftvollen und authentischen Rock, der dem Abend gerecht wird.

Italiano :

Dall’estate del 2023, il Domaine de Cazaban vi invita a condividere un momento di convivialità e di festa nel cuore dei vigneti.

Les Ephémères de Cazaban è una serie di serate musicali che si tengono ogni giovedì.

In programma: musica varia (electro, jazz, rock, funk, ecc.), tapas, plancha, cocktail bar e vini pregiati!

Sera: per iniziare bene l’estate, unitevi all’Antidote 66 per un energico concerto rock. Una serata di apertura festosa che promette di far vibrare chitarre e cuori in un ambiente caldo e accogliente.

Da mangiare e da bere: gustate una gustosa costata di manzo alla griglia della macelleria Maison Nègre (Villemoustaussou), accompagnata da un’insalata fresca, prima di concludere in dolcezza con un gelato artigianale La Belle Aude. Il menu comprende anche un bicchiere di vino, accuratamente selezionato per accompagnare il pasto.

Artisti & partner: Antidote 66 vi propone un rock potente e autentico, proprio come la serata stessa.

Espanol :

Desde el verano de 2023, el Domaine de Cazaban le invita a compartir un momento convivial y festivo en el corazón de los viñedos.

Les Ephémères de Cazaban es una serie de veladas musicales que se celebran todos los jueves.

En el programa: música variada (electro, jazz, rock, funk, etc.), tapas, plancha, coctelería y buenos vinos

Velada: Para empezar el verano con buen pie, únete a Antídoto 66 para disfrutar de un enérgico concierto de rock. Una noche de apertura festiva que promete acelerar guitarras y corazones en un ambiente cálido y acogedor.

Comida y bebida: Disfrute de un sabroso bistec de costilla a la parrilla de la carnicería Maison Nègre (Villemoustaussou), acompañado de una ensalada fresca, antes de terminar con una nota dulce con un helado casero de La Belle Aude. El menú también incluye una copa de vino, cuidadosamente seleccionado para acompañar la comida.

Artistas y colaboradores: Antidote 66 le propone un rock potente y auténtico, como la propia velada.

