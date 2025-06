LES ÉPHÉMÈRES BY CAZABAN SOIRÉE REGGAE SEBHA FEAT. XAVIER MATEÚ Villegailhenc 17 juillet 2025 19:00

Depuis l’été 2023, le Domaine de Cazaban vous invite à partager un moment convivial et festif au coeur des vignes.

Les Ephémères de Cazaban, ce sont des soirées musicales, tous les jeudis.

Au programme Musique variée (Electro, Jazz, Rock, Funk…), tapas, plancha, bar à cocktails, et bons vins !

Soirée Un duo exceptionnel se forme pour vous offrir une soirée reggae mémorable, entre groove et émotions. Sebha et Xavier Mateú, lauréat de Nouvelle Star, mêlent leurs talents pour un concert unique.

Restauration Savourez une assiette créole composée de dix bouchées typiques et d’une salade fraîche, préparée par le restaurant Évasion de Cuxac d’Aude. Accompagnée d’un verre de vin du Domaine de Cazaban. Les saveurs des Antilles viennent sublimer cette soirée musicale.

Artistes & partenaires Sebha et Xavier Mateú fusionnent reggae roots et voix puissantes, pour une expérience musicale authentique et vibrante.

Billet enfant achat sur place, directement au Domaine.

Chemin des Éclauzes

Villegailhenc 11600 Aude Occitanie +33 4 68 72 11 63 info@domainedecazaban.com

English :

Since summer 2023, Domaine de Cazaban has been inviting you to share a convivial and festive moment in the heart of the vineyards.

Les Ephémères de Cazaban are musical evenings held every Thursday.

On the program: a variety of music (Electro, Jazz, Rock, Funk?), tapas, plancha, cocktail bar and fine wines!

Evening: An exceptional duo comes together to offer you a memorable evening of reggae, groove and emotion. Sebha and Nouvelle Star winner Xavier Mateú combine their talents for a unique concert.

Food & beverage: Enjoy a Creole plate of ten typical bites and a fresh salad, prepared by Cuxac d?Aude?s Évasion restaurant. Accompanied by a glass of Domaine de Cazaban wine. The flavors of the West Indies enhance this musical evening.

Artists & partners: Sebha and Xavier Mateú fuse roots reggae and powerful vocals for an authentic, vibrant musical experience.

Children’s tickets: purchase on site, directly at the Domaine.

German :

Seit dem Sommer 2023 lädt die Domaine de Cazaban Sie ein, einen geselligen und festlichen Moment inmitten der Weinberge zu verbringen.

Les Ephémères de Cazaban, das sind Musikabende, die jeden Donnerstag stattfinden.

Auf dem Programm stehen verschiedene Musikrichtungen (Electro, Jazz, Rock, Funk?), Tapas, Plancha, Cocktailbar und gute Weine!

Abend: Ein außergewöhnliches Duo bildet sich, um Ihnen einen unvergesslichen Reggae-Abend zwischen Groove und Emotionen zu bieten. Sebha und Xavier Mateú, Gewinner von Nouvelle Star, vereinen ihre Talente für ein einzigartiges Konzert.

Essen und Trinken: Genießen Sie einen kreolischen Teller mit zehn typischen Häppchen und einem frischen Salat, der vom Restaurant Évasion in Cuxac d’Aude zubereitet wird. Dazu ein Glas Wein der Domaine de Cazaban. Die Aromen der Antillen verfeinern diesen musikalischen Abend.

Künstler & Partner: Sebha und Xavier Mateú verschmelzen Roots-Reggae und kraftvolle Stimmen zu einem authentischen und vibrierenden Musikerlebnis.

Kinderticket: Kauf vor Ort, direkt auf der Domaine.

Italiano :

Dall’estate del 2023, il Domaine de Cazaban vi invita a condividere un momento di convivialità e di festa nel cuore dei vigneti.

Les Ephémères de Cazaban è una serie di serate musicali che si tengono ogni giovedì.

In programma: musica varia (electro, jazz, rock, funk, ecc.), tapas, plancha, cocktail bar e vini pregiati!

Sera: un duo d’eccezione si riunisce per una serata memorabile all’insegna del reggae, del groove e dell’emozione. Sebha e il vincitore della Nouvelle Star Xavier Mateú uniscono i loro talenti per un concerto unico.

Cibo e bevande: assaporate un piatto creolo con dieci bocconcini tipici e un’insalata fresca, preparati dal ristorante Évasion di Cuxac d’Aude. Accompagnato da un bicchiere di vino del Domaine de Cazaban. I sapori delle Antille arricchiranno questa serata musicale.

Artisti e partner: Sebha e Xavier Mateú fondono roots reggae e voce potente per un’esperienza musicale autentica e vibrante.

Biglietti per bambini: disponibili presso il Domaine.

Espanol :

Desde el verano de 2023, el Domaine de Cazaban le invita a compartir un momento convivial y festivo en el corazón de los viñedos.

Les Ephémères de Cazaban es una serie de veladas musicales que se celebran todos los jueves.

En el programa: música variada (electro, jazz, rock, funk, etc.), tapas, plancha, coctelería y buenos vinos

Velada: Un dúo excepcional se reúne para ofrecerle una velada memorable de reggae, groove y emoción. Sebha y Xavier Mateú, ganador de la Nouvelle Star, unen sus talentos en un concierto único.

Comida y bebida: Disfrute de una fuente criolla compuesta por diez bocados típicos y una ensalada fresca, preparada por el restaurante Évasion de Cuxac d’Aude. Acompañado de una copa de vino del Domaine de Cazaban. Los sabores de las Antillas realzarán esta velada musical.

Artistas y colaboradores: Sebha y Xavier Mateú fusionan reggae roots y potentes voces para una experiencia musical auténtica y vibrante.

Entradas para niños: compra in situ, directamente en el Domaine.

