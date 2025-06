LES ÉPHÉMÈRES BY CAZABAN SOIRÉE ROSÉ BNOISE & CLARR Villegailhenc 3 juillet 2025 19:00

Aude

LES ÉPHÉMÈRES BY CAZABAN SOIRÉE ROSÉ BNOISE & CLARR Chemin des Éclauzes Villegailhenc Aude

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 19:00:00

fin : 2025-07-03 00:00:00

Date(s) :

2025-07-03

Depuis l’été 2023, le Domaine de Cazaban vous invite à partager un moment convivial et festif au coeur des vignes.

Les Ephémères de Cazaban, ce sont des soirées musicales, tous les jeudis.

Au programme Musique variée (Electro, Jazz, Rock, Funk…), tapas, plancha, bar à cocktails, et bons vins !

Soirée Enfilez votre plus beau sourire et votre bonne humeur pour une soirée rosé vitaminée ! Avec Bnoise & Clarr aux platines, l’ambiance sera aussi pétillante que votre verre. Le photobooth est là pour capturer vos meilleurs délires et souvenirs entre amis.

Restauration Le buffet charcuterie-fromage réalisé grâce à la boucherie-charcuterie locale Icher et Fils, accompagné d’un verre de rosé bien frais, mettra vos papilles en fête. Le tout préparé avec amour par nos artisans locaux pour un maximum de saveurs et de convivialité.

Artistes Bnoise & Clarr, c’est Funky Groovy and Jazzy, pour vous faire bouger toute la soirée.

Billet enfant achat sur place, directement au Domaine.

.

Chemin des Éclauzes

Villegailhenc 11600 Aude Occitanie +33 4 68 72 11 63 info@domainedecazaban.com

English :

Since summer 2023, Domaine de Cazaban has been inviting you to share a convivial and festive moment in the heart of the vineyards.

Les Ephémères de Cazaban are musical evenings held every Thursday.

On the program: a variety of music (Electro, Jazz, Rock, Funk?), tapas, plancha, cocktail bar and fine wines!

Evening: Put on your best smile and good humor for a vitamin-packed rosé evening! With Bnoise & Clarr on the decks, the atmosphere will be as sparkling as your glass. The photobooth is there to capture all the fun and memories you’ll have with friends.

Catering: The charcuterie and cheese buffet from local butcher Icher et Fils, accompanied by a glass of chilled rosé, will tantalize your taste buds. All lovingly prepared by our local artisans for maximum flavor and conviviality.

Artists Bnoise & Clarr, Funky Groovy and Jazzy, to keep you moving all evening long.

Children’s tickets: purchase on site, directly at the Domaine.

German :

Seit dem Sommer 2023 lädt die Domaine de Cazaban Sie ein, einen geselligen und festlichen Moment inmitten der Weinberge zu verbringen.

Les Ephémères de Cazaban, das sind Musikabende, die jeden Donnerstag stattfinden.

Auf dem Programm stehen verschiedene Musikrichtungen (Electro, Jazz, Rock, Funk usw.), Tapas, Plancha, Cocktailbar und gute Weine!

Abend: Ziehen Sie Ihr schönstes Lächeln und Ihre gute Laune für einen vitaminreichen Rosé-Abend an! Mit Bnoise & Clarr an den Plattentellern wird die Stimmung genauso prickelnd sein wie Ihr Glas. Die Photobooth ist da, um Ihre schönsten Momente und Erinnerungen mit Freunden festzuhalten.

Essen und Trinken: Das Wurst- und Käsebuffet der lokalen Metzgerei Icher et Fils und ein kühles Glas Rosé werden Ihre Geschmacksknospen in Feststimmung versetzen. Das Ganze wird von unseren lokalen Handwerkern mit Liebe zubereitet, um Ihnen ein Maximum an Geschmack und Geselligkeit zu bieten.

Künstler Bnoise & Clarr, das ist Funky Groovy and Jazzy, um Sie den ganzen Abend in Bewegung zu halten.

Kinderticket: Kauf vor Ort, direkt auf der Domaine.

Italiano :

Dall’estate del 2023, il Domaine de Cazaban vi invita a condividere un momento di convivialità e di festa nel cuore dei vigneti.

Les Ephémères de Cazaban è una serie di serate musicali che si tengono ogni giovedì.

In programma: musica varia (electro, jazz, rock, funk, ecc.), tapas, plancha, cocktail bar e vini pregiati!

Serata: indossate il vostro miglior sorriso e buon umore per una serata rosé ricca di vitamine! Con Bnoise & Clarr sul ponte, l’atmosfera sarà frizzante come il vostro bicchiere. Il photobooth è a disposizione per immortalare tutto il divertimento e i ricordi che avrete con i vostri amici.

Catering: il buffet di salumi e formaggi della macelleria locale Icher et Fils, accompagnato da un bicchiere di rosé fresco, stuzzicherà il vostro palato. Il tutto preparato con cura dai nostri artigiani locali per il massimo del gusto e della convivialità.

Artisti Bnoise & Clarr sono Funky Groovy e Jazzy, per tenervi in movimento tutta la sera.

I biglietti per i bambini possono essere acquistati sul posto, direttamente al Domaine.

Espanol :

Desde el verano de 2023, el Domaine de Cazaban le invita a compartir un momento convivial y festivo en el corazón de los viñedos.

Les Ephémères de Cazaban es una serie de veladas musicales que se celebran todos los jueves.

En el programa: música variada (electro, jazz, rock, funk, etc.), tapas, plancha, coctelería y buenos vinos

Velada: ¡pon tu mejor sonrisa y buen humor para una velada rosada llena de vitaminas! Con Bnoise & Clarr a los platos, el ambiente será tan chispeante como su copa. El fotomatón está ahí para capturar toda la diversión y los recuerdos que tendrá con sus amigos.

Catering: El bufé de embutidos y quesos de la carnicería local Icher et Fils, acompañado de una copa de rosado bien frío, deleitará su paladar. Todo preparado con esmero por nuestros artesanos locales para ofrecer el máximo sabor y convivencia.

Artistas Bnoise & Clarr son Funky Groovy y Jazzy, para que no pare de moverse en toda la velada.

Las entradas para los niños se pueden comprar in situ, directamente en el Domaine.

L’événement LES ÉPHÉMÈRES BY CAZABAN SOIRÉE ROSÉ BNOISE & CLARR Villegailhenc a été mis à jour le 2025-06-16 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme