LES ÉPHÉMÈRES BY CAZABAN SOIRÉE SALSA AVEC FANNY DEL SOL Villegailhenc 21 août 2025 19:00

Aude

LES ÉPHÉMÈRES BY CAZABAN SOIRÉE SALSA AVEC FANNY DEL SOL Chemin des Éclauzes Villegailhenc Aude

Tarif : 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 19:00:00

fin : 2025-08-21 00:00:00

Date(s) :

2025-08-21

Depuis l’été 2023, le Domaine de Cazaban vous invite à partager un moment convivial et festif au coeur des vignes.

Les Ephémères de Cazaban, ce sont des soirées musicales, tous les jeudis.

Au programme Musique variée (Electro, Jazz, Rock, Funk…), tapas, plancha, bar à cocktails, et bons vins !

Soirée Ambiance latino avec Fanny Del Sol, qui allie chant live et cours de danse pour une soirée dynamique et festive. Idéal pour apprendre à danser et se laisser emporter par la musique.

Restauration Assiette créole composée de dix bouchées et salade, servie avec un verre de vin. Une invitation aux saveurs d’ailleurs, préparée par le restaurant Évasion.

Artistes & partenaires Fanny Del Sol vous offre une performance envoûtante entre chant et danse.

Billet enfant achat sur place, directement au Domaine.

Chemin des Éclauzes

Villegailhenc 11600 Aude Occitanie +33 4 68 72 11 63 info@domainedecazaban.com

English :

Since summer 2023, Domaine de Cazaban has been inviting you to share a convivial and festive moment in the heart of the vineyards.

Les Ephémères de Cazaban are musical evenings held every Thursday.

On the program: a variety of music (Electro, Jazz, Rock, Funk?), tapas, plancha, cocktail bar and fine wines!

Evening: Latin ambience with Fanny Del Sol, who combines live singing and dance lessons for a dynamic, festive evening. Ideal for learning to dance and getting carried away by the music.

Catering: Ten-course Creole platter with salad, served with a glass of wine. An invitation to flavors from elsewhere, prepared by the Évasion restaurant.

Artists & partners: Fanny Del Sol offers a spellbinding performance of song and dance.

Children’s tickets: purchase on site, directly at the Domaine.

German :

Seit dem Sommer 2023 lädt die Domaine de Cazaban Sie ein, einen geselligen und festlichen Moment inmitten der Weinberge zu verbringen.

Les Ephémères de Cazaban, das sind Musikabende, die jeden Donnerstag stattfinden.

Auf dem Programm stehen verschiedene Musikrichtungen (Electro, Jazz, Rock, Funk usw.), Tapas, Plancha, Cocktailbar und gute Weine!

Abend: Latino-Feeling mit Fanny Del Sol, die Live-Gesang und Tanzunterricht für einen dynamischen und festlichen Abend kombiniert. Ideal, um tanzen zu lernen und sich von der Musik mitreißen zu lassen.

Essen und Trinken: Kreolischer Teller mit zehn Häppchen und Salat, serviert mit einem Glas Wein. Eine Einladung zu den Aromen anderer Länder, zubereitet vom Restaurant Évasion.

Künstler & Partner: Fanny Del Sol bietet Ihnen eine bezaubernde Performance zwischen Gesang und Tanz.

Kinderticket: Kauf vor Ort, direkt auf der Domaine.

Italiano :

Dall’estate del 2023, il Domaine de Cazaban vi invita a condividere un momento di convivialità e di festa nel cuore dei vigneti.

Les Ephémères de Cazaban è una serie di serate musicali che si tengono ogni giovedì.

In programma: musica varia (electro, jazz, rock, funk, ecc.), tapas, plancha, cocktail bar e vini pregiati!

Sera: ambiente latino con Fanny Del Sol, che combina lezioni di canto e di ballo dal vivo per una serata dinamica e festosa. Ideale per imparare a ballare e lasciarsi trasportare dalla musica.

Ristorazione: piatto creolo di dieci bocconcini e insalata, servito con un bicchiere di vino. Un invito ai sapori d’altrove, preparato dal ristorante Évasion.

Artisti e partner: Fanny Del Sol offre un’incantevole performance di canto e danza.

Biglietti per bambini: da acquistare sul posto, direttamente al Domaine.

Espanol :

Desde el verano de 2023, el Domaine de Cazaban le invita a compartir un momento convivial y festivo en el corazón de los viñedos.

Les Ephémères de Cazaban es una serie de veladas musicales que se celebran todos los jueves.

En el programa: música variada (electro, jazz, rock, funk, etc.), tapas, plancha, coctelería y buenos vinos

Velada: ambiente latino con Fanny Del Sol, que combina clases de canto y baile en directo para una velada dinámica y festiva. Ideal para aprender a bailar y dejarse llevar por la música.

Catering: Plato criollo de diez bocados y ensalada, servido con una copa de vino. Una invitación a los sabores de otros lugares, preparada por el restaurante Évasion.

Artistas y colaboradores: Fanny Del Sol ofrece un espectáculo hechizante de canto y danza.

Entradas para niños: disponibles en el Domaine.

L’événement LES ÉPHÉMÈRES BY CAZABAN SOIRÉE SALSA AVEC FANNY DEL SOL Villegailhenc a été mis à jour le 2025-06-16 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme