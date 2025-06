Les Ephémères de Bourges – Bourges 23 juin 2025 10:00

Cher

Les Ephémères de Bourges 66B Rue Mirebeau Bourges Cher

Début : 2025-06-23 10:00:00

fin : 2025-07-05 19:00:00

2025-06-23

La boutique Les Ephémères de Bourges accueille plusieurs créatrices du Berry.

Découvrez les réalisations de hD, A pas Feutrés, Ceork, Blu’M et Couleur Caty ! .

66B Rue Mirebeau

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 34 07 99

English :

For the month of October, the Ephémères boutique in Bourges welcomes eight local artisans.

German :

Für den Monat Oktober hat die Boutique des Ephémères in Bourges acht lokale Kunsthandwerkerinnen aufgenommen.

Italiano :

Per il mese di ottobre, la boutique Ephémères di Bourges accoglie otto artigiane locali.

Espanol :

Durante el mes de octubre, la boutique Ephémères de Bourges acoge a ocho artesanas locales.

