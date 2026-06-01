Les éphémères des Gaussens Vérac
Les éphémères des Gaussens Vérac vendredi 19 juin 2026.
Vérac
Les éphémères des Gaussens
347 Les Gaussens Vérac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Découvrez la première édition des Éphémères des Gaussens
Rendez-vous le vendredi 19 juin à partir de 19h pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la douceur des soirées d’été
Entre amis, en famille ou entre collègues, venez profiter d’un moment chaleureux au cœur des vignes
Nous avons hâte de vous accueillir pour cette toute première édition .
347 Les Gaussens Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 13 63 19 chateauhautgaussens@orange.fr
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English : Les éphémères des Gaussens
L’événement Les éphémères des Gaussens Vérac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Fronsadais
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