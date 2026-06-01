Vérac

Les éphémères des Gaussens

347 Les Gaussens Vérac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Découvrez la première édition des Éphémères des Gaussens

Rendez-vous le vendredi 19 juin à partir de 19h pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la douceur des soirées d’été

Entre amis, en famille ou entre collègues, venez profiter d’un moment chaleureux au cœur des vignes

Nous avons hâte de vous accueillir pour cette toute première édition .

347 Les Gaussens Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 13 63 19 chateauhautgaussens@orange.fr

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English : Les éphémères des Gaussens

L’événement Les éphémères des Gaussens Vérac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Fronsadais