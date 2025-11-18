Les Éphémères d’hiver Théâtre Boris-Vian Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-21 16:00 –

Gratuit : oui Sur inscription – de 0 à 5€ Deux spectacles à 5€ et un spectacle gratuit. En famille, Jeune Public

Les Éphémères d’hiver Les Éphémères d’hiver proposent le 20 et 21 décembre une programmation variée, entre marionnette, chanson et dessin, pour un public familial. Une vraie parenthèse artistique, pour célébrer l’arrivée de l’hiver ! Au programme cette année : Minimal Circus Dans ce spectacle presque sans paroles, mais en musique et avec humour, Yoann Pencolé, maître des marionnettes à gaine chinoise, et son acolyte musicien-bruiteur Pierre Bernert, rendent hommage au cirque traditionnel et le revisitent évidemment…Samedi 20 et dimanche 21 décembre – 16h – Espace de la Tour à plombEn famille dès 5 ans – Durée 40minGratuit sur réservation Chaud dedans Un nid douillet et moelleux, où deux drôles d’oiseaux ont élu domicile. Ces artistes-musiciens-chanteurs se lovent, se cachent et s’émerveillent dans cet écrin de tissu doux et enveloppant. Émergent de la cabane de « flumes » les sonorités rassurantes de la pluie, de la forêt, d’un ruisseau. Bientôt, voix, claviers et guitares s’en mêlent.Samedi 20 et dimanche 21 décembre – 17h – Espace de la Tour à plombEn famille de 6 mois à 4 ans – Durée 35minSur réservation – 5€ Ne m’attends pas Dans le monde de Vera Rozanova, les maisons vagabondent la nuit en emportant leurs occupants avec elles… Mais une nuit, l’une d’elle part, en laissant son petit habitant, seul. Une marionnette à gaine plantée là, dans un récit où il est question d’exil et de déracinement.Samedi 20 et dimanche 21 décembre – 17h45 – Espace de la Tour à plombEn famille dès 4 ans – Durée 40minSur réservation – 5€ >> Informations et réservations sur le site de la Ville.

Théâtre Boris-Vian Couëron 44220

02 40 38 58 80 http://www.ville-coueron.fr/theatre-boris-vian/ culture@mairie-coueron.fr https://www.ville-coueron.fr/culture/theatre-boris-vian/saison-culturelle-2025-2026/les-ephemeres-dhiver/