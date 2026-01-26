Les Ephémères Héritage de Vivian Maier… Pour fêter son centenaire Pisançon Saint-Bonnet-en-Champsaur

Les Ephémères Héritage de Vivian Maier… Pour fêter son centenaire

Pisançon Maison de la Photographie-Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes

Début : Dimanche 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

2026-02-01 2026-04-08

Venez découvrir l’exposition commémorative du centenaire de Vivian Maier, et découvrir les clichés de la célèbre photographe franco-américiane.

Pisançon Maison de la Photographie-Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 79 32 29 mariehugues05@orange.fr

Come and discover the exhibition commemorating Vivian Maier’s centenary, and view images by the famous Franco-American photographer.

