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LES EPHEMERIDES Abbaretz

LES EPHEMERIDES Abbaretz jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 44170 Abbaretz

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Abbaretz

LES EPHEMERIDES

Place de l’Église Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25 2026-06-26

Un festival festif, gratuit… et gentil !
Le jeudi 25 juin 20h au Tango’s Bar concert du groupe érotico-militant Le Gang des P’tits Trous.
Le Gang des P’tits Trous chantonne, fredonne a capella, son répertoire de chansons coquines et militantes du début du siècle.
Participation libre

Le vendredi 26 juin de 19h à 2h place de l’église et dans le jardin du 3ème lieu
– La Robe à Fleur, spectacle de rue
– Bordel Léon, concert punk rock
– Tekemat, concert électro
– DJ Monique
Entrée libre
Bar et restauration sur place   .

Place de l’Église Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

A festive, free… and friendly festival!

L’événement LES EPHEMERIDES Abbaretz a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt