LES EPHEMERIDES Abbaretz
LES EPHEMERIDES Abbaretz jeudi 25 juin 2026.
Abbaretz
LES EPHEMERIDES
Place de l’Église Abbaretz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25 2026-06-26
Un festival festif, gratuit… et gentil !
Le jeudi 25 juin 20h au Tango’s Bar concert du groupe érotico-militant Le Gang des P’tits Trous.
Le Gang des P’tits Trous chantonne, fredonne a capella, son répertoire de chansons coquines et militantes du début du siècle.
Participation libre
Le vendredi 26 juin de 19h à 2h place de l’église et dans le jardin du 3ème lieu
– La Robe à Fleur, spectacle de rue
– Bordel Léon, concert punk rock
– Tekemat, concert électro
– DJ Monique
Entrée libre
Bar et restauration sur place .
Place de l’Église Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
A festive, free… and friendly festival!
L’événement LES EPHEMERIDES Abbaretz a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt