Abbaretz

LES EPHEMERIDES

Place de l’Église Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26

Un festival festif, gratuit… et gentil !

Le jeudi 25 juin 20h au Tango’s Bar concert du groupe érotico-militant Le Gang des P’tits Trous.

Le Gang des P’tits Trous chantonne, fredonne a capella, son répertoire de chansons coquines et militantes du début du siècle.

Participation libre

Le vendredi 26 juin de 19h à 2h place de l’église et dans le jardin du 3ème lieu

– La Robe à Fleur, spectacle de rue

– Bordel Léon, concert punk rock

– Tekemat, concert électro

– DJ Monique

Entrée libre

Bar et restauration sur place .

Place de l’Église Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

A festive, free… and friendly festival!

L’événement LES EPHEMERIDES Abbaretz a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt