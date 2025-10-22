Les épices et le sel à travers le monde Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 15:45:00

2025-10-22

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le château de Ranrouët vous propose une activité « Les épices et le sel à travers le monde »

Le château de Ranrouët et le Musée des Marais Salants à Batz-sur-Mer s’associent pour vous inviter à un voyage dans le temps et dans le monde. A travers un atelier épicé, sentez, goûtez, devinez, à vous de jouer !

Tout public dès 6 ans

Par téléphone au 02 40 88 96 17, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

