Les Épicuriades – Saline royale Arc-et-Senans, 17 mai 2025 07:00, Arc-et-Senans.

Doubs

Les Épicuriades Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 89

Tarif de base plein tarif Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-17

Un Rendez-vous pour les Bons Vivants !

Les Épicuriades, c’est bien plus qu’un simple repas ! C’est une véritable célébration de la gastronomie et du partage.

Animations, musique et dégustations rythmeront cette journée placée sous le signe du plaisir et de l’authenticité.

Au menu des produits emblématiques de notre région sublimés pour ravir les palais des épicuriens. Un repas mettant en avant les meilleures spécialités locales, le tout sublimé par les spiritueux artisanaux de la distillerie Marguet Champreux. 89 EUR.

Saline royale D17

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 49 34 17 distilleriemc@gmail.com

English : Les Épicuriades

German : Les Épicuriades

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Épicuriades Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-05-05 par COORDINATION DOUBS