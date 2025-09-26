Les épicuries farguaises 5e édition Esplanade du Carré des forges Fargues-Saint-Hilaire

Les épicuries farguaises 5e édition Esplanade du Carré des forges Fargues-Saint-Hilaire vendredi 26 septembre 2025.

Les épicuries farguaises 5e édition

Esplanade du Carré des forges 3 Avenue de la Laurence Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Bonjour à toutes et à tous, anciens et nouveaux épicuriens ! C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la date de la 5ème édition des Epicuries Farguaises retenez dès à présent votre vendredi 26 septembre prochain. Nous espérons vous accueillir nombreux sur l’esplanade du Carré des forges pour partager une belle soirée de fin d’été. Au programme nous débuterons cette soirée par un apéro banda offert par la municipalité, puis chacun composera son menu en achetant les produits de son choix auprès des foodtrucks présents. Alors, seul, en famille ou entre amis, retrouvons-nous pour un moment d’échanges et de convivialité. Entrée libre. .

Esplanade du Carré des forges 3 Avenue de la Laurence Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 41 accueil@fargues-saint-hilaire.fr

English : Les épicuries farguaises 5e édition

German : Les épicuries farguaises 5e édition

Italiano :

Espanol : Les épicuries farguaises 5e édition

L’événement Les épicuries farguaises 5e édition Fargues-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-19 par OT de l’Entre-deux-Mers