Les Épopées Auprès du feu, l’on fait l’amour aires sérieux et à boire Théâtre municipal Sens

Les Épopées Auprès du feu, l’on fait l’amour aires sérieux et à boire Théâtre municipal Sens samedi 7 mars 2026.

Les Épopées Auprès du feu, l’on fait l’amour aires sérieux et à boire

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Airs tendres, comiques, galants, coquins, amoureux, plaintifs, moraux ou dramatiques, à voix seule, en duo ou en trio, Charpentier nous livre dans ces miniatures alliant poésie, musique et danse un portrait de l’amour tout en contrastes.

Soprano Claire Lefilliâtre

Haute-contre Cyril Auvity

Taille Marc Mauillon

Basse Geoffroy Buffière

Basse de viole Agnès Boissonnot-Guilbault

Théorbe Léo Brunet

Clavecin et Direction Stéphane Fuget .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

English : Les Épopées Auprès du feu, l’on fait l’amour aires sérieux et à boire

German : Les Épopées Auprès du feu, l’on fait l’amour aires sérieux et à boire

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Épopées Auprès du feu, l’on fait l’amour aires sérieux et à boire Sens a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Sens et Sénonais