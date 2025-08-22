Les Épopées Auprès du feu, l’on fait l’amour aires sérieux et à boire Théâtre municipal Sens
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
Airs tendres, comiques, galants, coquins, amoureux, plaintifs, moraux ou dramatiques, à voix seule, en duo ou en trio, Charpentier nous livre dans ces miniatures alliant poésie, musique et danse un portrait de l’amour tout en contrastes.
Soprano Claire Lefilliâtre
Haute-contre Cyril Auvity
Taille Marc Mauillon
Basse Geoffroy Buffière
Basse de viole Agnès Boissonnot-Guilbault
Théorbe Léo Brunet
Clavecin et Direction Stéphane Fuget .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
