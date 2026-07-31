Les Equidays Visite du Haras de Beaumont Haras de Beaumont Vauville

Informations pratiques

Vauville

Les Equidays Visite du Haras de Beaumont

Haras de Beaumont 865 route de Beaumont Vauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 11:00:00

fin : 2026-10-20 12:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Le Haras de Beaumont ouvre ses portes pour une présentation de ses étalons le mardi 20 octobre.

Le Haras de Beaumont est situé au cœur du Pays d’Auge sur des terres d’excellence, à 10 minutes de Deauville. En exclusivité pour les Equidays, il ouvre ses portes pour une visite et une présentation de ses étalons !

Le nouveau site, créé à l’automne 2022, s’étend sur près de 100 hectares d’herbages de grande qualité, abrités par des arbres centenaires. Ses activités d’étalonnage, élevage et préparations aux ventes font du Haras de Beaumont une structure polyvalente, qui s’investit dans une gestion méticuleuse des terres et s’engage pour un suivi optimal de la jumenterie et des jeunes chevaux à l’élevage.

Durée 1h30.

Ouverture des inscriptions le 8 septembre. .

Haras de Beaumont 865 route de Beaumont Vauville 14800 Calvados Normandie +33 6 43 87 10 18 emilie@harasdebeaumont.com

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English : Les Equidays Visite du Haras de Beaumont

Beaumont Stud Farm is opening its doors for a presentation of its stallions on Tuesday 20 October.

L’événement Les Equidays Visite du Haras de Beaumont Vauville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville