Les Escales Artistiques débartquent aux Docks Village Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement

Les Escales Artistiques débartquent aux Docks Village

Du 26/02 au 22/03/2026 tous les jours de 10h à 19h.

Vernissage à 18h le 26 février. Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Du 26 février au 22 mars 2026, Les Escales Artistiques prennent position aux Docks de Marseille avec une proposition immersive mêlant art contemporain, art urbain, musique live, rencontres professionnelles et ateliers d’initiation ouverts à tous.

Inspiré par des œuvres emblématiques de JonOne, Pasqua, Keith Haring et Banksy, le projet réunit artistes confirmés et talents émergents internationaux dans un parcours vivant, pensé à la fois pour les collectionneurs privés, les entreprises intéressées par l’art et la défiscalisation, mais aussi pour le grand public de tout âge — curieux, amateurs, familles, jeunes publics et passionnés en devenir.

Ici, l’exposition devient escale, la visite devient dialogue, et l’art s’installe là où circulent déjà les idées — et les générations. .

Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 89 05 30 arts.production83@gmail.com

English :

From February 26 to March 22, 2026, Les Escales Artistiques takes up position at Les Docks de Marseille with an immersive proposition combining contemporary art, urban art, live music, professional meetings and introductory workshops open to all.

