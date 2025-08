Les Escales d’Automne au cinéma Le Lalano Maison de la Communication Lalanne-Trie

Les Escales d’Automne au cinéma Le Lalano Maison de la Communication Lalanne-Trie jeudi 2 octobre 2025.

Les Escales d’Automne

au cinéma Le Lalano Maison de la Communication LALANNE-TRIE Lalanne-Trie Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

TRIA FATA Cie La Pendue Marionnettes et musiques éclectiques.

Marionnettes portées, à fils, à gaines et ombres.

Musique en direct clarinette, clarinette basse, accordéon, batterie, voix.

.

Synopsis :

Elle est marionnettiste, il est musicien, et dans leur cabaret se jouent la vie et la mort. Une vieille dame se présente son heure est venue avec celle du spectacle, et elle va déployer en accéléré le panorama de son existence. Toutes les métamorphoses d’une vie sont ainsi exposées aux yeux du spectateur sous une forme dynamique, délirante, insolite, hallucinatoire. De la naissance à la fin en passant par l’enfance et l’amour jeu, voltige, images, feu un grand kaléidoscope tourbillonne avant l’extinction. On passe d’un seuil à l’autre dans l’éclat de figures improbables et sous le règne des trois Parques présidant à nos destinées, celle qui tisse le fil de la vie, celle qui le déroule et celle qui le coupe ; trois Parques, trois destinées, Tria Fata. Sous cet intitulé, la marionnette incarne au plus près sa fonction de symbole universel d’humanité.

.

Après avoir tourné plusieurs fois autour du monde avec l’irrésistible Poli Dégaine, La Pendue innove avec Tria Fata, cette grande évasion.

Ce spectacle a remporté le 1er PRIX de LA FIRA DE TITELLES DE LLEIDA (ESPAGNE) 2016.

.

Réservation en ligne à partir du 10 septembre

Tout public (à partir de 9 ans).

Tarif normal 12,50 € Tarif réduit 8,00 €. .

au cinéma Le Lalano Maison de la Communication LALANNE-TRIE Lalanne-Trie 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 97 35 51 lelalano@yahoo.fr

English :

TRIA FATA Cie La Pendue Eclectic puppetry and music.

Mounted, string, girdle and shadow puppets.

Live music: clarinet, bass clarinet, accordion, drums, vocals.

.

Synopsis :

She’s a puppeteer, he’s a musician, and life and death play out in their cabaret. An old lady introduces herself: her time has come, along with that of the show, and she’s going to accelerate the panorama of her existence. All the metamorphoses of a life are thus exposed to the spectator?s eyes in a dynamic, delirious, unusual and hallucinatory form. From birth to the end, through childhood and love: play, acrobatics, images, fire? a great kaleidoscope swirls before extinction. We pass from one threshold to another in the radiance of unlikely figures and under the reign of the three Fates presiding over our destinies, the one who weaves the thread of life, the one who unwinds it and the one who cuts it; three Fates, three destinies, Tria Fata. Under this title, the puppet embodies its function as a universal symbol of humanity.

.

After having toured the world several times with the irresistible Poli Dégaine, La Pendue innovates with Tria Fata, this great escape.

This show won 1st PRIZE at LA FIRA DE TITELLES DE LLEIDA (SPAIN) 2016.

.

Online booking from September 10

German :

TRIA FATA Cie La Pendue Eklektische Marionetten und Musik.

Handpuppen, Fadenpuppen, Handpuppen und Schattenpuppen.

Live-Musik: Klarinette, Bassklarinette, Akkordeon, Schlagzeug, Gesang.

.

Synopsis:

Sie ist Puppenspielerin, er ist Musiker, und in ihrem Kabarett spielen sich Leben und Tod ab. Eine alte Dame stellt sich vor: Ihre Zeit ist gekommen, zusammen mit der Zeit der Show, und sie wird im Schnelldurchlauf das Panorama ihrer Existenz entfalten. Alle Metamorphosen eines Lebens werden dem Zuschauer in einer dynamischen, verrückten, ungewöhnlichen und halluzinatorischen Form vor Augen geführt. Von der Geburt über die Kindheit und die Liebe bis zum Ende: Spiel, Voltigieren, Bilder, Feuer? ein großes Kaleidoskop wirbelt vor dem Verlöschen herum. Man geht von einer Schwelle zur anderen im Glanz unwahrscheinlicher Figuren und unter der Herrschaft der drei Parzen, die über unsere Schicksale herrschen: die, die den Lebensfaden spinnt, die, die ihn abwickelt und die, die ihn abschneidet; drei Parzen, drei Schicksale, Tria Fata. Unter diesem Titel verkörpert die Marionette ihre Funktion als universelles Symbol der Menschlichkeit am besten.

.

Nachdem La Pendue mit dem unwiderstehlichen Poli Dégaine mehrmals um die Welt gereist ist, führt sie mit Tria Fata, dieser großen Flucht, eine Neuerung ein.

Diese Aufführung gewann den 1. PREIS der FIRA DE TITELLES DE LLEIDA (SPANIEN) 2016.

.

Online-Buchung ab dem 10. September

Italiano :

TRIA FATA Cie La Pendue Marionette e musica eclettica.

Marionette a cavallo, marionette a filo, marionette a guanto e marionette d’ombra.

Musica dal vivo: clarinetto, clarinetto basso, fisarmonica, batteria, voce.

.

Sinossi :

Lei è una burattinaia, lui un musicista, e nel loro cabaret si gioca la vita e la morte. Si presenta una vecchia signora: il suo tempo è arrivato, insieme a quello dello spettacolo, e sta per accelerare il panorama della sua esistenza. Tutte le metamorfosi di una vita vengono presentate al pubblico in modo dinamico, delirante, insolito e allucinatorio. Dalla nascita alla fine, attraverso l’infanzia e l’amore: il gioco, le acrobazie, le immagini, il fuoco? Un grande caleidoscopio vortica prima di spegnersi. Passiamo da una soglia all’altra nello scintillio di figure improbabili e sotto il regno delle tre Parche che presiedono ai nostri destini, quella che tesse il filo della vita, quella che lo svolge e quella che lo taglia; tre Parche, tre destini, Tria Fata. Con questo titolo, la marionetta incarna la sua funzione di simbolo universale dell’umanità.

.

Dopo aver fatto diverse tournée in tutto il mondo con l’irresistibile Poli Dégaine, La Pendue apre una nuova strada con Tria Fata, questa grande fuga.

Questo spettacolo ha vinto il 1° PREMIO a LA FIRA DE TITELLES DE LLEIDA (SPAGNA) 2016.

.

Prenotazione online dal 10 settembre

Espanol :

TRIA FATA Cie La Pendue Títeres y música eclécticos.

Marionetas montadas, marionetas de hilo, marionetas de guante y sombras chinescas.

Música en directo: clarinete, clarinete bajo, acordeón, batería, voz.

.

Sinopsis :

Ella es titiritera, él es músico, y en su cabaret se juega a la vida y a la muerte. Aparece una anciana: ha llegado su hora, junto con la del espectáculo, y va a acelerar el panorama de su existencia. Todas las metamorfosis de una vida se presentan al público de forma dinámica, delirante, insólita y alucinante. Desde el nacimiento hasta el final, pasando por la infancia y el amor: juego, acrobacias, imágenes, fuego… un gran caleidoscopio se arremolina antes de extinguirse. Pasamos de un umbral a otro en el brillo de figuras inverosímiles y bajo el reinado de las tres Parcas que presiden nuestros destinos, la que teje el hilo de la vida, la que lo desenrolla y la que lo corta; tres Parcas, tres destinos, Tria Fata. Bajo este título, la marioneta encarna su función de símbolo universal de la humanidad.

.

Después de dar varias vueltas al mundo con el irresistible Poli Dégaine, La Pendue abre nuevos caminos con Tria Fata, esta gran evasión.

Este espectáculo ganó el 1er PREMIO en LA FIRA DE TITELLES DE LLEIDA (ESPAÑA) 2016.

.

Reservas en línea a partir del 10 de septiembre

