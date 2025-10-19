Les Escales d’Automne MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac

MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Lydie SOLOMON.

Un spectacle seule-en-scène où alternent des morceaux de musique au piano, des chansons et une histoire… C’est l’histoire d’une pianiste-virtuose internationale qui interrompt son récital de piano à cause d’une fausse note. Elle vient de mettre fin à sa carrière.

Tarif 10 € / 5 € réduit.

Information et réservation 05 62 56 13 30. .

MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie aude.senmartin@ha-py.fr

English :

Lydie SOLOMON.

A one-woman show alternating piano music, songs and a story? It’s the story of an international virtuoso pianist who interrupts her piano recital because of a false note. She has just ended her career.

German :

Lydie Solomon.

Eine Aufführung, in der sich Klaviermusik, Lieder und eine Geschichte abwechseln Es ist die Geschichte einer internationalen Klaviervirtuosin, die ihren Klavierabend wegen einer falschen Note abbricht. Sie hat gerade ihre Karriere beendet.

Italiano :

Lydie SOLOMON.

Un one-woman show che alterna musica per pianoforte, canzoni e una storia? È la storia di una virtuosa pianista internazionale che interrompe il suo concerto di pianoforte a causa di una nota falsa. Ha appena concluso la sua carriera.

Espanol :

Lydie SOLOMON.

Un espectáculo unipersonal que alterna música de piano, canciones y una historia? Es la historia de una virtuosa pianista internacional que interrumpe su recital de piano a causa de una nota falsa. Acaba de poner fin a su carrera.

