Les Escales de nuit Rue de Beauport Paimpol dimanche 17 août 2025.

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-17 22:00:00

fin : 2025-08-19

2025-08-17

La frontière entre la nuit et le jour est une question de lumière. Pourtant, la nuit, ce n’est pas l’inverse du jour, c’est autre chose. Alors que se cache-t-il dans la nuit ? Guidez par vos sens, déambulez et redécouvrez Beauport et son domaine. Ne vous endormez pas ! Écoutez les histoires des usager.es de la nuit. À votre avis, comment résonne une étoile qui passe ? Annulation en cas de fortes pluies. Événement déconseillé aux moins de 12 ans et aux personnes à mobilité réduite. Réservation en ligne fortement conseillée. .

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58

