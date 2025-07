Les Escales de nuit Rue de Beauport Paimpol

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-17 22:00:00

fin : 2025-08-19

Dans un monde où l’obscurité disparaît sans bruit, le collectif La Folie Kilomètre propose un voyage immersif dans la nuit.

C’est une invitation à retrouver une attention à l’obscurité, au cœur d’une fiction théâtrale, dans un spectacle visuel et sonore en déambulation à l’abbaye de Beauport. Nourri par la grande histoire de la nuit et le constat de la pollution lumineuse dès le premier chapitre, le public glisse ensuite dans la fragilité de l’obscurité en suivant ceux qui l’habitent. LA DISPARITION DE LA NUIT est une quête d’un émerveillement premier, de réflexions politiques et sociétales, et enfin, une expérience hors cadre, à la fois collective et intime.

LA DISPARITION DE LA NUIT s’intéresse à la pollution lumineuse comme l’un des marqueurs de notre impact sur l’environnement. La nuit est menacée par le monde moderne, ses lumières, sa course folle et ses paradoxes. Ce qui allait de soi se transforme en bien à protéger, l’obscurité devient un objet politique. La disparition de la nuit nous invite à réfléchir à la société dans laquelle nous vivons et à celle dans laquelle nous souhaitons vivre. Existentielle et universelle, la nuit façonne notre expérience du monde moderne et souligne notre rapport intime à l’infini grand du cosmos. .

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58

