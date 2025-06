LES ESCALES DU CANAL AU BASSIN DES FILTRES – QUARTIER DES AMIDONNIERS Toulouse 5 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

LES ESCALES DU CANAL AU BASSIN DES FILTRES QUARTIER DES AMIDONNIERS

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

2025-07-05

Le premier week-end de juillet, le canal du Midi est en fête ! Lancement des escales dans le quartier des Amidonniers au Bassin des Filtres, un oasis de verdure offrant un havre de paix en plein coeur de Toulouse !

Voici le programme du week-end, en partenariat avec le festival Faites de l’image.

– Samedi de 15h à 19h Atelier de fabrication de mobilier Grand parc canal (Chantier participation sur inscription) à la Fabrique du Grand Parc Canal au boulodrome.

– Plongées sonores Capsules sonores poétiques autour de thématiques en lien avec le canal du Midi la nature, l’ingénierie et l’urbanisme.

– Exposition « Canal du Midi nature préservée et environnement ».

– Samedi dès 18h et dimanche dès 16h Installations audiovisuelles, expositions, ateliers, concerts, projections de courts-métrages, performances, ciné -concerts et concerts.

Retrouvez le programme détaillée et l’intégralité des escales sur le site internet de l’événement. .

QUARTIER DES AMIDONNIERS 133B Allée de Brienne

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The first weekend in July, the Canal du Midi celebrates! The event kicks off in the Amidonniers district at the Bassin des Filtres, a green oasis offering a haven of peace in the heart of Toulouse!

German :

Am ersten Juliwochenende wird der Canal du Midi gefeiert! Start der Zwischenstopps im Viertel Amidonniers am Bassin des Filtres, einer grünen Oase, die mitten im Herzen von Toulouse einen Hafen des Friedens bietet!

Italiano :

Il primo fine settimana di luglio, il Canal du Midi è in festa! Inaugureremo le nostre tappe nel quartiere degli Amidonniers al Bassin des Filtres, un’oasi verde che offre un rifugio di pace nel cuore di Tolosa!

Espanol :

El primer fin de semana de julio, ¡el Canal du Midi está de fiesta! Iniciaremos nuestras paradas en el barrio de Amidonniers, en el Bassin des Filtres, un oasis verde que ofrece un remanso de paz en pleno centro de Toulouse

L’événement LES ESCALES DU CANAL AU BASSIN DES FILTRES Toulouse a été mis à jour le 2025-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE