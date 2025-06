LES ESCALES DU CANAL LE CANAL DE LA ROBINE EST EN FÊTE Narbonne 4 juillet 2025 18:30

Venez rencontrer les acteurs du Port Fluvial, tout en profitant d’un marché de vignerons et de producteurs locaux (en partenariat avec la Côte du Midi), ainsi que de multiples animations ateliers de matelotage, maquillage et jeux en bois pour enfants, ambiance musicale par les Mistinguettes accompagnées de musiciens du Hangar Musical.

Dress code années rétro

Rue Jean Jaurès

Narbonne 11100 Aude Occitanie

English :

Come and meet the key players in the Port Fluvial, while enjoying a market of local winegrowers and producers (in partnership with Côte du Midi), as well as a wide range of activities: seamanship workshops, face painting and wooden games for children, and musical entertainment by the Mistinguettes accompanied by musicians from Hangar Musical.

Dress code: retro years

German :

Treffen Sie die Akteure des Binnenhafens und genießen Sie einen Markt der Winzer und lokalen Produzenten (in Partnerschaft mit der Côte du Midi) sowie zahlreiche Animationen: Matrosen-Workshops, Kinderschminken und Holzspiele, musikalische Untermalung durch die Mistinguettes, begleitet von Musikern des Hangar Musical.

Dresscode: Retro-Jahre

Italiano :

Venite a conoscere le persone coinvolte nel Port Fluvial, godendovi un mercato di viticoltori e produttori locali (in collaborazione con la Côte du Midi), oltre a una serie di attività: laboratori di marineria, face painting e giochi in legno per i bambini, intrattenimento musicale delle Mistinguettes accompagnate dai musicisti dell’Hangar Musical.

Codice d’abbigliamento: anni rétro

Espanol :

Venga a conocer a las personas implicadas en el Port Fluvial, mientras disfruta de un mercado de viticultores y productores locales (en colaboración con la Côte du Midi), así como de toda una serie de actividades: talleres de marinería, pintura de caras y juegos de madera para los niños, animación musical a cargo de las Mistinguettes acompañadas por los músicos del Hangar Musical.

Código de vestimenta: años retro

