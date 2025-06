LES ESCALES DU CANAL LE PARTAGE DES EAUX Carcassonne 4 juillet 2025 19:00

Aude

LES ESCALES DU CANAL LE PARTAGE DES EAUX Port Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 20:30:00

Date(s) :

2025-07-04

De 19h à 20h30 Théâtre Le partage des eaux .

Adaptation romancée de la construction du canal du Midi avec la Compagnie Clair Obscur.

Vigneron local. Petite restauration à proximité.

Port

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30

English :

7pm to 8:30pm: Theater « Le partage des eaux ».

Romantic adaptation of the construction of the Canal du Midi with Compagnie Clair Obscur.

Local winemaker. Snacks nearby.

German :

Von 19.00 bis 20.30 Uhr: Theater « Le partage des eaux ».

Romanhafte Adaption des Baus des Canal du Midi mit der Compagnie Clair Obscur.

Winzer aus der Region. Kleiner Imbiss in der Nähe.

Italiano :

Dalle 19.00 alle 20.30: Teatro « Le partage des eaux ».

Adattamento romantico della costruzione del Canal du Midi con la Compagnie Clair Obscur.

Produttore di vino locale. Spuntini nelle vicinanze.

Espanol :

De 19:00 a 20:30 h: Teatro « Le partage des eaux ».

Adaptación romántica de la construcción del Canal du Midi con la Compagnie Clair Obscur.

Enólogo local. Merienda en las inmediaciones.

