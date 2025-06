LES ESCALES DU CANAL LES ESTIVALES DE LA REDORTE La Redorte 5 juillet 2025 18:00

Aude

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

2025-07-05

La commune et les associations du village ont le plaisir de vous présenter une programmation festive, culturelle, divertissante, artistique, sportive et populaire pour toutes les générations.

Vous êtes attendus nombreuses et nombreux pour partager des soirées conviviales et fédératrices en divers lieux du village. Les spectacles et les animations sont gratuites (entrées libres) pour un accès au plus grand nombre.

(Les buvettes et la restauration sont payantes).

Le Canal du Midi en fête avec VNF.

Repas partagé apportez votre repas et vos couverts.

Possibilité de se restaurer sur place « A la Marée » Lézignan-Corbières (huîtres, tapas…), « L’Escale italienne » (pizzas), « Douceurs sucrées » (pâtisseries), restaurant « Le Spot »

Soirée musicale avec EMBEE

Exposition tout public « Canal du Midi histoire, paysages et territoires »

Exposition des artistes locaux sur les quais de la halte-nautique

La Redorte 11700 Aude Occitanie +33 4 68 27 80 80

English :

The commune and village associations are delighted to present a festive, cultural, entertaining, artistic, sporting and popular program for all generations.

We look forward to welcoming you in large numbers to share convivial, unifying evenings at various venues in the village. Shows and events are free of charge (admission is free), so that as many people as possible can attend.

(Refreshment stands and catering are not free).

The Canal du Midi celebrates with VNF.

Shared meal: bring your own meal and cutlery.

Catering available on site: « A la Marée » Lézignan-Corbières (oysters, tapas…), « L’Escale italienne » (pizzas), « Douceurs sucrées » (pastries), restaurant « Le Spot »

Musical evening with EMBEE

Public exhibition « Canal du Midi: history, landscapes and territories »

Exhibition by local artists on the quayside of the halte-nautique

German :

Die Gemeinde und die Vereine des Dorfes freuen sich, Ihnen ein festliches, kulturelles, unterhaltsames, künstlerisches, sportliches und populäres Programm für alle Generationen präsentieren zu können.

Sie werden zahlreich erwartet, um an verschiedenen Orten des Dorfes gesellige und verbindende Abende zu verbringen. Die Aufführungen und Animationen sind kostenlos (freier Eintritt), damit möglichst viele Menschen Zugang dazu haben.

(Die Erfrischungsstände und das Essen sind kostenpflichtig).

Der Canal du Midi feiert mit VNF.

Gemeinsame Mahlzeit: Bringen Sie Ihr Essen und Ihr Besteck mit.

Möglichkeit, vor Ort zu essen: « A la Marée » Lézignan-Corbières (Austern, Tapas…), « L’Escale italienne » (Pizzas), « Douceurs sucrées » (Gebäck), Restaurant « Le Spot »

Musikalischer Abend mit EMBEE

Ausstellung für die Öffentlichkeit « Canal du Midi: Geschichte, Landschaften und Gebiete »

Ausstellung lokaler Künstler auf den Anlegestellen des Wassersportanlegers

Italiano :

L’amministrazione comunale e le associazioni del paese sono liete di presentare un programma festivo, culturale, divertente, artistico, sportivo e popolare per tutte le generazioni.

Vi aspettiamo numerosi per condividere le serate conviviali e unificanti in vari luoghi del villaggio. Gli spettacoli e gli eventi sono gratuiti (l’ingresso è libero), per consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare.

(I rinfreschi e il cibo sono a pagamento).

Il Canal du Midi festeggia con il VNF.

Pasto condiviso: portare il proprio pasto e le proprie posate.

Ristorazione disponibile sul posto: « A la Marée » Lézignan-Corbières (ostriche, tapas, ecc.), « L’Escale italienne » (pizze), « Douceurs sucrées » (dolci), ristorante « Le Spot »

Serata musicale con EMBEE

Mostra pubblica « Canal du Midi: storia, paesaggi e regioni »

Esposizione di artisti locali sulla banchina della fermata del battello

Espanol :

El ayuntamiento y las asociaciones del pueblo se complacen en presentar un programa festivo, cultural, lúdico, artístico, deportivo y popular para todas las generaciones.

Esperamos recibirle en gran número para compartir estas veladas amistosas y unificadoras en diversos lugares del pueblo. Los espectáculos y eventos son gratuitos (la entrada es libre), para que pueda participar el mayor número posible de personas.

(Los refrescos y la comida son de pago).

El Canal du Midi celebra con VNF.

Comida compartida: traiga su propia comida y cubiertos.

Catering disponible in situ: « A la Marée » Lézignan-Corbières (ostras, tapas, etc.), « L’Escale italienne » (pizzas), « Douceurs sucrées » (bollería), restaurante « Le Spot »

Velada musical con EMBEE

Exposición pública « Canal du Midi: historia, paisajes y regiones »

Exposición de artistas locales en el muelle de la parada del barco

