LES ESCALES DU CANAL Trèbes Aude

Rendez-vous les 4, 5 et 6 juillet 2025 pour les Escales du Canal !

Au programme le dimanche matin marché.

Exposition sur le Canal du Midi, animation musicale et restauration sur place.

Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 4 68 78 60 89

English :

Join us on July 4, 5 and 6, 2025 for Les Escales du Canal!

Sunday morning: market.

Exhibition on the Canal du Midi, musical entertainment and on-site catering.

German :

Treffen Sie sich am 4., 5. und 6. Juli 2025 zu den Escales du Canal!

Auf dem Programm am Sonntagmorgen: Markt.

Ausstellung über den Canal du Midi, musikalische Unterhaltung und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Unitevi a noi il 4, 5 e 6 luglio 2025 per le Escales du Canal!

Domenica mattina: mercato.

Mostra sul Canal du Midi, intrattenimento musicale e ristorazione in loco.

Espanol :

¡Acompáñenos los días 4, 5 y 6 de julio de 2025 en las Escales du Canal!

Domingo por la mañana: mercado.

Exposición sobre el Canal du Midi, animación musical y restauración in situ.

