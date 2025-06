LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois 4 juillet 2025 10:00

Aude

LES ESCALES DU CANAL D26 Ventenac-en-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 10:00:00

fin : 2025-07-04 22:00:00

Date(s) :

2025-07-04

« Au bord du canal »

10h>18h30 Journée des enfants et des artistes !

Création d’œuvres Tree art

Expression libre autour des arbres et du canal par des artistes et les enfants des écoles de Ventenac et Sainte-Valière

17h30 apéro vernissage

Visite de la Marie-Thérèse, barque historique du canal

Avec les charpentiers et bénévoles du chantier

19>22h Soirée guinguette du comité des fêtes

19h30 Concert Indiana Carsin

.

D26

Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie

English :

« At the edge of the canal

10am>6.30pm: Children’s and artists’ day!

Creation of « Tree art » works

Free expression around trees and the canal by artists and children from Ventenac and Sainte-Valière schools

5:30pm: vernissage aperitif

Tour of the Marie-Thérèse, historic canal boat

With carpenters and site volunteers

7>10pm: Guinguette evening by the Comité des fêtes

7:30pm: Indiana Carsin concert

German :

« Am Rande des Kanals »

10h>18h30 Tag der Kinder und der Künstler!

Schaffung von Kunstwerken « Tree art »

Freier Ausdruck rund um die Bäume und den Kanal durch Künstler und Kinder der Schulen von Ventenac und Sainte-Valière

17.30 Uhr: Aperitif zur Eröffnung der Ausstellung

Besichtigung der Marie-Thérèse, einer historischen Barke des Kanals

Mit den Zimmerleuten und Freiwilligen der Baustelle

19>22h: Guinguette-Abend des Festkomitees

19.30 Uhr: Konzert Indiana Carsin

Italiano :

« Ai bordi del canale

10.00>18.30: Giornata dei bambini e degli artisti!

Creazione di opere d’arte sugli alberi

Libera espressione intorno agli alberi e al canale da parte di artisti e bambini delle scuole di Ventenac e Sainte-Valière

17.30: aperitivo e vernissage

Visita alla Marie-Thérèse, storica imbarcazione sul canale

Con i carpentieri e i volontari del cantiere

dalle 19.00 alle 22.00: serata Guinguette organizzata dal Comitato della Festa

19.30: concerto di Indiana Carsin

Espanol :

« Al borde del canal

10.00 h>18.30 h: ¡Día de los niños y los artistas!

Creación de obras « Tree art

Expresión libre en torno a los árboles y el canal por parte de artistas y niños de las escuelas de Ventenac y Sainte-Valière

17.30 h: aperitivo y vernissage

Visita al Marie-Thérèse, barco histórico del canal

Con los carpinteros y voluntarios de la obra

19.00 h a 22.00 h: velada guinguette organizada por el Comité de la Fiesta

19.30 h: concierto de Indiana Carsin

L’événement LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois a été mis à jour le 2025-06-25 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi