LES ESCALES DU CANAL Villemoustaussou 5 juillet 2025 19:00

Aude

LES ESCALES DU CANAL Villemoustaussou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Nouvelle édition des Escales du canal les 4-5-6 juillet 2025 !

Au programme de la soirée, pique-nique partagé au bord du Canal du Midi (Pont de Valmy).

Apportez un plat sucré ou salé à partager Ambiance conviviale et festive !

Pensez à amener vos couverts.

.

Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 4 68 47 74 80

English :

A new edition of Les Escales du canal on July 4-5-6, 2025!

The evening program includes a picnic on the banks of the Canal du Midi (Pont de Valmy).

Bring a sweet or savoury dish to share, in a friendly, festive atmosphere!

Don’t forget to bring your cutlery.

German :

Neue Ausgabe der Escales du canal am 4.-5.-6. Juli 2025!

Auf dem Abendprogramm steht ein gemeinsames Picknick am Ufer des Canal du Midi (Pont de Valmy).

Bringen Sie ein süßes oder salziges Gericht zum Teilen mit. Gesellige und festliche Atmosphäre!

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

Italiano :

Una nuova edizione di Les Escales du canal il 4-5-6 luglio 2025!

Il programma della serata prevede un picnic sulle rive del Canal du Midi (Pont de Valmy).

Portate un piatto dolce o salato da condividere in un’atmosfera amichevole e festosa!

Non dimenticate di portare le posate.

Espanol :

¡Una nueva edición de Les Escales du canal los días 4-5-6 de julio de 2025!

El programa de la velada incluye un picnic a orillas del Canal du Midi (Pont de Valmy).

Traiga un plato dulce o salado para compartir en un ambiente agradable y festivo

No olvide traer los cubiertos.

